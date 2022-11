Istanbul | esplosione in centro | almeno 6 morti e 53 feriti Erdogan | «È un attentato | c' è odore di terrorismo»

Le immagini dei momenti concitati dopo l'riprese dall'interno di un bar. Fuori si vedono i primi soccorsi alle vittime e alcuni militari accorsi nella via molto frequentata al centro della metropoli. Secondo il sito di notizie ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Divieto ai media di trasmettere sull'vedi anche, in fiamme grattacielo di 42 piani: nessuna vittima Il Consiglio Supremo ...Forte esplosione nel centro di Istanbul, in Turchia, intorno alle 16.20 ora locale (le 14.20 in Italia): quattro persone sono morte e 38 sono ...Una forte esplosione è avvenuta oggi nel centro di Istanbul. Lo riferiscono i media turchi che parlano di almeno 4 persone morte e 38 ferite. Anche le autorità turche, citate dalla Tass, parlano di ...