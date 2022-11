Giovanna Ralli a “Ballando con le Stelle” | l’eccezionale tango a 87 anni

Leggi su dilei

(Di domenica 13 novembre 2022) Ha fatto il suo ingresso in studio con un lungo abito di velluto nero e gli immancabili occhiali da sole e in un batter d’occhio il pubblico dicon leha assistito a uno dei momenti più indimenticabili di questa edizione.è un gigante del nostro cinema e nell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, andata in onda sabato 12 novembre, ha dimostrato che l’età è solo un numero. Il suoa 87è stato a dir poco eccezionale.a 87Per sua stessa ammissione, Milly Carlucci ha corteggiato a lungo l’attriceaffinché prendesse parte acon le ...