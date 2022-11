Giacomelli al veleno | la grave accusa getta ombre sugli arbitri

Leggi su sportnews.eu

(Di domenica 13 novembre 2022)al: l’ex arbitro di Serie A hato l’ex procuratore capo dell’Aia sul suo ritiro. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Fa ancora discutere l’arresto di Rosario D’Onofrio, ex procuratore capo dell’AIA che nei giorni scorsi è stato arrestato per traffico internazionale di droga. Secondo i PM, ha avuto un ruolo importante Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.