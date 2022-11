(Di domenica 13 novembre 2022)– Proseguono i controlli nello scalo aeroportuale internazionale “Leonardo Da Vinci” a, da parte dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma. I militari hanno denunciato una persona per tentato furto e sanzionato due autisti NCC in violazione deli artt. 3 e 4 dell’ordinanza Enac nr. 10/2017. Presso il duty free situato al Terminal 3 – partenze dello scalo, i Carabinieri hanno fermato una45enne inglese, in attesa del volo di rientro nel Regno Unito, che ha tentato di superare le casse senza pagare 2 stecche diche aveva occultato all’interno del. È stata notata dal personale di vigilanza che ha subito allertato i militari. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negozio mentre la donna è stata deferita all’Autorità ...

Il Faro online

E' accaduto all'aeroporto internazionale 'Leonardo Da Vinci' a. I controlli I due sono stati notati dal personale di vigilanza che ha prontamente allertato i carabinieri, che, subito dopo, ...... stamani, nella zona occidentale della provincia di , con un individuo in fuga chetre auto, ... che ha provocato un incidente nel quale è morto un giovane di 20 anni di. Lo scontro, tra ... Fiumicino, ruba sigarette in aeroporto e le nasconde nel bagaglio a mano: denunciata turista Nel corso dei controlli in aeroporto i carabinieri hanno sorpreso due autisti abusivi mentre procacciavano clienti presso l’uscita del Terminal 1 – Arrivi: per loro sono scattate le sanzioni e l’ordin ...Fiumicino. Stavano scavando da diverso tempo per il passaggio dei cavi per la fibra ottica, con lavori che hanno interessato diversi tratti di strada nel Comune. Gli operai sul posto, però, intenti ne ...