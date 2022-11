Carpegna Prosciutto Pesaro | Riccardo Visconti e la sfida da ex contro Brindisi | “Non sarà una partita come le altre Abbiamo giocato una prima parte di stagione positiva”

(Di domenica 13 novembre 2022), parlando a Mirko Facenda sul “Corriere Adriatico”, ha parlato della sua aggregazione agli allenamenti in questa finestra dell’Italbasket: “Beh percosa è stata una convocazione inaspettata e quando mi ha chiamato Stefano Cioppi mi aspettavo tutto tranne che una convocazione con la Nazionale, visto che non ero presente nella lista e quindi per me è stato bellissimo, ma anche un grande onore poter respirare il clima della Nazionale e tornare ad indossare la maglia dell’Italia che io ho indossato solo per quanto riguarda le formazioni del settore giovanile. Mi sono fatto conoscere e credo che questa alla fine sia la cosa più importante ed ho preso questa situazioneuna opportunità guadagnata per divertirmi e per provare a dimostrare che ci posso stare e spero di ...

Sabato 12 novembre Next Gen Cup: Banco di Sardegna Sassari -Papalini Basket Pesaro (ore 13.30) Serie C Silver: Basket Pegli - Basket Loano (ore 18.00) Serie B maschile (Girone B):...... Segafredo Virtus Bologna) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, EA7 Emporio Armani Milano) #7 Stefano Tonut (1993, 194, G, EA7 Emporio Armani Milano) #11 Davide Moretti (1998, 190, P,...Riccardo Visconti, parlando a Mirko Facenda sul “Corriere Adriatico Pesaro”, ha parlato della sua aggregazione agli allenamenti in questa finestra dell’Italbasket: “Beh per prima cosa è stata una conv ...PESARO - Seduta di pesi individuale ieri mattina per la Carpegna Prosciutto che si ritroverà in palestra lunedì pomeriggio al palas di Marotta in occasione ...