Caro acufene | per sopportarti devo imparare ad amarti

(Di domenica 13 novembre 2022) Non è facile, per niente facile vivere con l’. Il primo attacco lo ebbi nel 2007. Ero a letto e il mio cervello iniziò a rimbombare a causa di un fischio costante, onnipervasivo, catastrofico. In un primo momento pensai che fosse l’antifurto di una macchina, poi compresi che era il mio orecchio a generare questo sibilo mostruoso. Il giorno dopo andai su internet e capii subito che non c’era molto da fare, si trattava di ingannare il mio cervello per non impazzire. Dovevo fare affidamento sulla mia capacità di fare assimilare questo disturbo alla mia materia grigia. Dovevo distarmi. Iniziai a vagare per la città di notte. Camminavo e camminavo sotto le stelle ignare del mio dramma acustico. All’alba arrivavo da Stefano, il mio amico edicolante che faceva l’apertura, la prima volta mi guardò con stupore “che ci fai Ricky qui?”; “ho un sibilo atroce nell’orecchio ...