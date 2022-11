Calcio | Serie A | Matic salva la Roma al 94' | con il Torino finisce 1-1

(Di domenica 13 novembre 2022), 13 nov. - (Adnkronos) - Sofferto pareggio per 1-1 all'Olimpico per lacontro il. I granata passano in vantaggio al 10' della ripresa con Linetty ma i giallorossi reagiscono e si spingono in attacco con rabbia. Nel finale succede di tutto: al 44' espulso Mourinho per proteste, al 46' fallo in area su Dybala al rientro e Rapuano assegna il rigore ma Belotti dagli 11 metri prende in pieno il palo. Sembra finita ma al 4° minuto di recupero arriva il pari con un gran tiro didopo una traversa colpita dalla Joya. In classifica laè sesta con 27 punti, ilnono a quota 21. Primo tempo equilibrato ma con poche occasioni. Sanabria ha una grandissima chance dopo pochi minuti ma spara alto di testa da due passi, Zaniolo risponde con un gran tiro che non trovadi ...

Due vittorie e due sconfitte per le romagnole del Girone D diD. Il colpo più importante è quello del Ravenna: la cura - Gadda funziona subito e i giallorossi passano 0 - 1 in casa del Sant'Angelo Lodigiano. A firmare il blitz i giocatori più esperti: ...Una domenica decisamente poco dolce per le due romagnole scese in campo nel pomeriggio. Il Rimini torna a muovere la classifica pareggiando in casa contro la Torres (1 - 1). Partita condizionata dal ... Serie A, Roma-Torino 1-1 - Calcio SERIE D - La gara del Riviera termina in parità Il Porto d’Ascoli Calcio sfiora il colpaccio contro una big come il Cynthialbalonga e pareggia 1-1 allo stadio Riviera delle Palme nell’undicesima giorn ...Successi per Palladino e Gotti nelle sfide delle 15: cade la Salernitana all'Unipower Stadium, Bocchetti perde ancora. Grave infortunio per Dragowski ...