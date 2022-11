ATP Finals 2022 | a Torino si alza il sipario Nadal affronta Fritz | Auger-Aliassime sfida Ruud

(Di domenica 13 novembre 2022) Siilsulle ATP. Asi elegge il “Maestro” di questa stagione ed oggi ci sarà il via con la prima giornata. Subito in campo Rafael, che si sta già allenando nel capoluogo piemontese da qualche giorno per arrivare nella miglior condizione ad un torneo che non è mai riuscito a vincere in carriera. Allo spagnolo manca davvero solo questo alloro nella sua straordinaria carriera, ma il rapporto con leè sempre stato molto complicato, arrivando due volte anche all’ultimo e perdendo contro i grandi rivali Roger Federer (2010) e Novak Djokovic (2013).comincerà il suo cammino in serata contro Taylor, che è entrato tra i migliori otto grazie alla rinuncia di Carlos Alcaraz. Il numero uno ...

2022, PROGRAMMA 13 NOVEMBRE non prima delle ore 11.30 " (3) Arevalo/Rojer vs (6) Glasspool/Heliovaara non prima delle ore 14 " (3) Ruud vs (5) Auger - Aliassime non prima delle ore 18:30 " (...MILANO. Lo statunitense Brandon Nakashima conquista le Intesa Sanpaolo Next Gendi tennis, sconfiggendo in finale il ceco Jiri Lehecka con il punteggio 4 - 3 (5), 4 - 3 (6), 4 - 2. Partita molto intensa e spettacolare che strappa applausi convinti da parte del folto ...Sono gli annunci pubblicitari e gli sponsor a sostenere Artribune: senza, non potresti leggere gratis i nostri articoli e approfondimenti. In molti casi, poi, gli adblocker modificano il funzionamento ...A Milano lo statunitense chiude imbattuto, secondo torneo conquistato in .... Partita molto intensa e spettacolare che strappa applausi convinti da parte del folto pubblico della Allianz Cloud di Mila ...