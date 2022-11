Atletica | Nekagenet Crippa vince il Cross Valmusone | candidatura per gli Europei insieme al fratello Yeman

Leggi su oasport

(Di domenica 13 novembre 2022)ha vinto ila Osimo (in provincia di Ancona). Il 28enne trentino, all’esordio stagionale nella corsa campestre, ha preso il largo nel secondo dei cinque giri e ha completato i 10 chilometri con il tempo di 30:12, candidandosi per la convocazione agli2022 di, in programma il prossimo 11 dicembre a Venaria Reale (in provincia di Torino). Alla rassegna continentale parteciperà anche suo, Campione d’Europa dei 10000 metri. Alle sue spalle si è piazzato il bergamasco Ahmed Ouhda (30:51), terzo posto per l’altro trentino Nikolas Loss (30:56). Tra le donne, invece, si è imposta Verity Ockenden sulla distanza dei sette chilometri (23:11), riuscendo a battere Valentina Gemetto (23:34) ed Elisa ...