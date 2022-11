Addio a Keith Levene | co-fondatore dei Clash e dei Public Image Ltd

(Di domenica 13 novembre 2022), il chitarrista co-deie deiLtd, è morto all’età di 65 anni a Norfolk, nel Regno Unito, a causa di un tumore al fegato incurabile. A darne notizia è stato lo scrittore Adam Hammond: «È con grande tristezza che riporto che il mio caro amico e leggendario chitarrista deiLimitedè morto venerdì 11 novembre». E lo scrittore ha aggiunto: «I nostri pensieri e il nostro amore vanno alla sua partner Kate Ransford), alla sorella Jill e a tutta la famiglia e gli amici di. Il mondo è un posto più oscuro senza il suo genio. Il mio sarà più oscuro senza il mio compagno». Nato il 18 luglio 1957 a Londra, in Inghilterra, si innamorò della ...

