Acqua non potabile | rientra allarme nel pescarese

(Di domenica 13 novembre 2022) Pescara - "A seguito dei campionamenti didestinata al consumo umano presso la Sorgente Vitello d'Oro nel Comune di Farindola, effettuati dall'Unità Operativa Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione della Asl di Pescara, e a seguito degli esiti analitici eseguiti dall'Arta e delle informazioni pervenute da Aca, si è ritenuto di poter ripristinare l'utilizzo a scopoe alimentare dell'" in 10 Comuni della provincia di Pescara, capoluogo compreso. Lo rende noto la Asl del capoluogo adriatico. Nelle analisi eseguite martedì 8 novembre era emerso il superamento del limite del parametro relativo al batterio Clostridium perfringens. Gli accertamenti sono stati poi ripetuti giovedì e oggi sono stati resi noti i risultati. Di conseguenza, scrive la Asl nella nota inviata ai Comuni, "si ritiene di poter ...

... supporto integrato, compatibilità con iPhone 13, 13 Pro, Pro Max e mini, alimentatoreincluso) ... ANC ibrida, ricarica wireless, resistenza controe sudore (IPX5), Apple Dov'è, Belkin Ping ...Per farle tornare come nuove ci basterà un panno inumidito cone qualche goccia di aceto. Inumidito ebagnato per evitare di sporcare il pavimento e i mobili circostanti. Strofiniamo con ...Cronaca Pescara - 13/11/2022 10:09 - "A seguito dei campionamenti di acqua destinata al consumo umano presso la Sorgente Vitello d'Oro nel Comune di Farindola, effettuati ...Una bomba d’acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri a Pachino, nella zona sud del Siracusano. La pioggia ha coperto le strade di accesso al centro agricolo, si sono, infatti, formati dei lag ...