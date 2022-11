Ultime Notizie – Juve-Lazio | Immobile out per problema muscolare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 12 novembre 2022) Lanon potrà schierare Cironel match in programma domani sul campo dellantus. L’attaccante si ferma per un. “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Ciroha riportato, durante l’allenamento odierno, un affaticamento a carico della coscia destra. Il calciatore per tale motivo è stato posto a riposo precauzionale e sottoposto a trattamento specifico”, si legge in una nota pubblicata sul sito del club biancoceleste. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione