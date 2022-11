Sampdoria-Lecce | Baroni | “Dispiace fermarsi Colombo ha trovato fiducia”

(Di sabato 12 novembre 2022) “C’era molta tensione, era normale. Siamo stati bravi, abbiamo tenuto grande attenzione e ritmo. Sono contento, i ragazzi hanno chiuso un ciclo difficile con delle prestazioni importanti. Siamo concentrati sul nostro progetto e il nostro lavoro. Non guardiamo la classifica, quando abbiamo iniziato a guardarla, abbiamo fatto prestazioni ‘preoccupate’. Un po’ mifermarmi, ora dobbiamo essere bravi a gestire questa sosta. Dobbiamo fare di necessità virtù”. Lo ha detto a Dazn l’allenatore delMarcodopo la vittoria per 2-0 sullain campionato. Un gol e un assist per: “Ci ho lavorato tanto, sta imparando a fare questo ruolo perché ha sempre giocato in maniera diversa, come seconda punta defilata. Abbiamo bisogno di un riferimento con qualità tecniche. Sono contento ...

Ilè in vantaggio per 1 - 0 sullaal termine del primo tempo del secondo anticipo del sabato della 15/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' di Genova. A ...0 - 2 Falcone 6,5 : grande intervento sul diagonale di Gabbiadini in avvio. Perfetto nella gestione dei rari pericoli, sempre concentrato. Baschirotto 6 : in qualunque posizione ...Scoppia la rabbia dei tifosi anche sui social dopo Sampdoria-Lecce, tutti colpevoli, dopo la gara del Ferraris non si salva nessuno. Era imperativo imperativo vincere, invece è arrivata un sconfitta ...GENOVA - Le immagini di una resa scorrono durante e dopo Sampdoria-Lecce, secondo anticipo del sabato della 15ª giornata di Serie A, che ha visto i salentini passare a Marassi 2-0 e lasciare i ...