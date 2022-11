Come ti trasformo lo scooter in elettrico

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 novembre 2022) Le indagini di mercato parlano chiaro, il 75% di chi ama spostarsi su un mezzo a due ruote sente la necessità di orientarsi verso uno. Ma l'offerta è ancora bassa e ciò che c'è oggi sul mercato non è entusiasmante. E allorafare? La risposta arriva da Talet-e, una start-up italiana che ha trovato la soluzione: convertire i vecchicon motore endotermico in elettrici. Le norme lo consentono, Talet-è lo realizza occupandosi anche della nuova omologazione. La Piattaforma Elettrica Universale Talet-e (PEU-T) è progettata per essere installabile ed applicabile su tutte le tipologie ditermici dai 50cc ai 400 cc, a prescindere dal marchio. La PEU-T è composta da un motoretrifase a magneti permanenti, modulabile da 4 a 14kW, un controller ...