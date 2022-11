Binotto | ' Mercedes forte? Noi non stiamo più sviluppando la macchina da tempo'

(Di sabato 12 novembre 2022) Nella Sprint Race del GP del Brasile , la Ferrari torna ad essere se stessa e non più quella copia sbiadita vista in Messico . Anche al netto dell'errore in qualifica che, di fatto, ha influenzato la ...

Nella Sprint Race del GP del Brasile , la Ferrari torna ad essere se stessa e non più quella copia sbiadita vista in Messico . Anche al netto dell'errore in qualifica che, di fatto, ha influenzato la ...Ferrari, le considerazioni di. Ferrari, il messaggio di Sainz a Verstappen. Al termine della sprint race, Sainz è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Leoggi hanno spinto ...Mattia Binotto, team principal della Ferrari, spiega perché ora la Mercedes sia forte almeno quanto le Rosse e anche la scelta fatta dal team nelle qualifiche di ieri, quando ha mandato Leclerc in pis ...Il team principal della Rossa spiega perché non è sorpreso dalle prestazioni della Stella. La Ferrari ha, da tempo, iniziato a lavorare al 2023, mentre le Frecce d'Argento continuano ad avere aggiorn ...