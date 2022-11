Ultime Notizie – Assessore Fioroni | ‘Bene investimento Nestlé di 7 | 5 mln in sito Perugina S Sisto’

Sky Tg24

Il leader del M5s: 'Meloni e il governo si fermino prima di dare un ulteriore colpo ai cittadini già colpiti dalla crisi'. La nota di FI: 'Al lavoro per spostare scadenza delle agevolazioni al 110 di ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito In Egitto si svolge Cop27, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Governo Meloni, le news. Manovra, Meloni: liberiamo risorse per redditi bassi. LIVE È stato reso noto il secondo bollettino settimanale su Covid-19 dopo la decisione del governo di dilatare la diffusione dei dati sulla pandemia. Negli ultimi 7 giorni sono 181.181 i nuovi casi registr ...Guerra in Ucraina, le ultime notizie di oggi. Gli Stati Uniti acquisteranno centomila proiettili di artiglieria dalla Corea del Sud per fornirli all'Ucraina. Lo hanno rivelato funzionari americani al ...