Ucraina | soldati Kiev entrano a Kherson – Video

... capo di Stato maggiore americano, ha parlato - a proposito di guerra in- "di centomila tra morti e feriti per parte". E' rimasto su una cifra tonda perché non è semplice contare i...... confermando le prime notizie e i video diffusi sui social media che mostrano idi Kiev nel ... Il capo di stato maggiore congiunto americano Mark Milley si è detto convinto che l'abbia ...Lo ha annunciato il ministero della Difesa ucraino, Oleksij Reznikov, confermando le prime notizie e i video diffusi sui social media che mostrano i soldati di Kiev nel capoluogo liberato ...(LaPresse) - I soldati ucraini sono entrati a Kherson venerdì dopo il ritiro delle forze russe dalla città. I militari sono stati accolti ...