ilmessaggero.it

crescita di appena lo 0,3%. È questo l'andamento dell'economia italiana stimato per il 2023 ...6% le previsioni formulate a settembre in considerazione del difficile contesto in cui siil ...La vicenda è tornata d'attualità dopo la pubblicazione del libro di Maria Giovanna Maglie Addio Emanuela, che rivelacosa, che se confermata, avrebbe del clamoroso. Monsignor Vallejo Balda , ... Trova una foto in garage e scopre di essere adottata: «Io venduta da mia nonna» Il cane sofferente salvato dai Carabinieri attirati dai vetri dell'auto completamente appannati. I militari hanno allertato tanto i Vigili del Fuoco per l’apertura della macchina e il servizio veterin ...Il ministro ha però sottolineato che "la cessione del credito è una possibilità, non un diritto", e "tutti coloro che da ora ne vogliono usufruire hanno la certezza di poterli detrarre dai redditi ma ...