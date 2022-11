Rabiot senza aspettare giugno | così il top club ‘tenta’ la Juventus

...Vlahovic, pure la verve di Milik sembra ultimamente essersi affievolita. Succede però che, ... la Juve trovi il vantaggio: Milik inventa per, bravo a premiare il taglio di Kean la cui ...... con il successo del Bentegodi sono 486 i minutisubire gol . In totale in A sono 7 le reti ... L'attaccante italiano è il migliore in campo insieme a. Alex Sandro, insufficienza con il ...Il centrocampista francese è uno dei pilastri della squadra di Allegri ma il suo contratto coi bianconeri è in scadenza a fine stagione ...Riccardo Montolivo a DAZN parla della Juventus: "E' in mezzo a tutte le situazioni importanti della Juventus. L'asse con Kean funziona, Rabiot funziona. Il francese è un centrocampista a tuttocampo, i ...