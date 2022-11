Pole di Magnussen nella Sprint race del Brasile | la prima in Formula 1 - Sport - Formula1 - quotidiano net

(Di venerdì 11 novembre 2022) Primo tempo in qualifica per il pilota Haas che festeggia la suavolta al comando:mini gara che decide la griglia di partenza di domenica partirà davanti a tutti. Secondo Verstappen, poi ...

Primo tempo in qualifica per il pilota Haas che festeggia la sua prima volta al comando: nella mini gara che decide la griglia di partenza di domenica partirà davanti a tutti. Secondo Verstappen, poi ...Queste le prime 10 posizioni sulla griglia 01 Kevin(Haas) 1:11.674 6 02 Max Verstappen (Red Bull) +0.203 5 03 George Russell (Mercedes) +0.385 04 Lando Norris (McLaren) +0.589 ...Max Verstappen In Q3 è successo letteralmente l’imprevedibile. Il primo posto sulla griglia di domani è di Kevin Magnussen che sul tempo ha battuto tutti i suoi avversari. Il pilota è infatti stato ...Non sono certamente mancate le emozioni nelle Qualifiche del Gran Premio di San Paolo, penultima prova del Mondiale 2022 ed anticipate al venerdì causa Sprint ...