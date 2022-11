LIVE F1 | GP Brasile 2022 in DIRETTA | Ferrari cerca risposte | FP1 importante in vista delle qualifiche

(Di venerdì 11 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 I piloti dovranno fronteggiare un tracciato molto sporco, poco utilizzato durante la stagione agonistica. Ricordiamo infatti che ad eccezione della F1 non vi sono eventi internazionali nell’impianto permanente di San Paolo. 16.20 Siamo pronti per il via della sessione, tra meno di 10 minuti scatterà l’attività in pista. Il sole splende a San Paolo. Attendiamoinformazioni, invece, dal box dellacon Sainz che rischia una sanzione di 5 posizioni sullo schieramento di partenza. 16.16 La graduatoria del Mondiale costruttori a due prove dal termine della stagione: 1 RED BULL RACING RBPT 6962487 3 MERCEDES 447 4 ALPINE RENAULT 153 5 MCLAREN MERCEDES 146 6 ALFA ROMEO53 7 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 49 8 HAAS ...

F1 GP2022, QUALIFICHE Risultati dopo le ore 21.30 VEDI ANCHE Formula 1 GP2022, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW Ferrari ... Prima giornata in pista a Interlagos: si gira per le FP1 alle 16.30 e poi alle 20 la sessione per la pole e lo schieramento della mini gara del sabato. Gli aggiornamenti in tempo reale ...