Joe Biden lunedì incontrerà il presidente cinese Xi a margine del G20

(Di venerdì 11 novembre 2022) La Casa Bianca ha annunciato cheJoeil suo omologoXi Jinping, in occasione del G20 di Bali. Si tratterà del primo incontro di persona da quandoè diventatodegli Stati Uniti. Washington spera di costruire una base per le relazioni future tra i due Paesi, anche se il leader statunitense, secondo fonti del governo, parlerà chiaramente delle preoccupazioni Usa rispetto ai dossier Taiwan e diritti umani. I due si erano incontrati l’ultima volta al tempo della presidenza Obama, e da quel momento i legami tra Stati Uniti e Cina si sono deteriorati al livello minimo da decenni, soprattutto dopo la visita della speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi sull’isola di Taiwan, ad agosto. L’incontro potrebbe essere un’opportunità per ...

Il presidente degli Stati Unitie quello cinese Xi Jinping si incontreranno per la prima volta di persona a margine del prossimo G20, che si terrà a Bali, in Indonesia, il prossimo 14 novembre. Il faccia a faccia - che si ...Ma ieri è arrivata la notizia più clamorosa: il presidente americanoe quello cinese Xi Jinping, che ancora non si sono mai incontrati, hanno preso l'impegno di vedersi a quattr'occhi ...Eppure, nonostante i prezzi ai distributori si aggirassero intorno ai 4 dollari al gallone, l’inflazione superasse l’8% e gli indici di approvazione poco lusinghieri di Joe Biden, l’ondata rossa non ...Le elezioni di midterm non hanno premiato i due "vecchi", ma sembrano avere aperto la strada a candidati più giovani. Intanto negli Usa aumentano rancore sociale e divario tra ricchi i e poveri ...