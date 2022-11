Grande Fratello Vip | Sonia Bruganelli zittisce Antonella Fiordelisi | “Non osare paragonarti a me | non sei al mio livello Te lo dico anche in inglese”

(Di venerdì 11 novembre 2022)è stata tra i protagonisti dell’ultima puntata delVip, quella andata in onda su Canale 5 giovedì 10 novembre. In particolare, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto approfondire la questione della sua rottura con Gianluca Benincasa, avvenuta proprio poco prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. “Noi ci siamo lasciati perché io non ero sicura della relazione. Lui era il mio punto di riferimento fuori da qui, spero che ora lo sia Edoardo”, ha spiegato l’influencer ma Signorini ha voluto fare chiarezza,alla luce delle recenti dichiarazioni del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo che, a Fanpage, ha detto che dietro la vita sentimentale disi cela una strategia di visibilità impostale dal padre. E proprio su questo ...

Vip sarà prolungato per altri mesi ed inoltre ci sarà nelle prossime settimane un cambio di programmazione delle L'articoloVip, fino a quando è stato prolungato ...Si sa, dopo la puntata in diretta delVip 7 , le dinamiche della Casa vengono sconvolte. Ed è ciò che è accaduto questa notte, dopo l'appuntamento di giovedì 10 novembre 2022. Innanzitutto, è scattato un bacio, tra ...Nella casa del Grande Fratello VIP 7 sta nascendo una nuova coppia E’ ancora forse un po’ presto per dirlo ma a quanto pare, Antonino Spinalbese, l’ape che vola di fiore in fiore, ne avrebbe scelto u ...Pioggia di critiche e richiesta di squalifica per Micol Incorvaia, concorrente del Grande Fratello Vip. Poco prima della messa in onda della puntata di ieri, 10 novembre, del reality di Canale 5, ...