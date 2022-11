F1 | Fernando Alonso | “Sono contento e soddisfatto | abbiamo un buon ritmo”

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 novembre 2022) Partirà dalla settima posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Brasile 2022 di Formula 1 il pilota della Alpine, protagonista di una positiva sessione di qualifiche odierna. Difficile fare di meglio, visto anche l’imprevisto della bandiera rossa causata da George Russell e l’aumento dell’intensità della pioggia;può esseredel risultato raggiunto. Ecco il commento del pilota iberico rilasciato alla stampa al termine delle odierne qualifiche: “di come sia andata questa sessione. Con le gomme intermedie, all’inizio, siamo stati in più occasioni al primo posto anche nella Q2,un“. Griglia di partenza F1, GP Brasile 2022: Haas in pole con Magnussen! 5° Sainz, ...