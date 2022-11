Due ladri sorpresi mentre depredavano un’auto a Somma Vesuviana | i nomi

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri die Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, hanno arrestato Pasquale Ambrosio e Fabio Acquaviva, con l’accusa di per furto aggravato. I due sono statiin via Fosso dei Leoni, aportavano via dain sosta oggetti ed effetti personali del proprietario. Non hanno fatto in tempo a fuggire che i militari li hanno fermati e arrestati. Sono ora chiusi in una camera di sicurezza, in attesa di giudizio. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il Cittadino

