Control 2 | annuncio ufficiale del seguito per PC e console next-gen

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 11 novembre 2022) Remedy rimedia le luci della ribalta: la settimana si chiude con l’bomba di2, direttamente dalla fonteI vostri occhi non vi ingannano, così come noi abbiamo dovuto credere ai nostri:2 è realtà ed abbiamo unin merito. Non un trailer, chiariamoci. Questo gioco (dapprima chiacchierato con il nome in codice Heron), però, si pone comevero e proprio dell’originale e, come dichiara il tweet qui sotto, vanta la collaborazione di 505 Games in fatto di sviluppo e distribuzione. Le piattaforme confermate, come potreste aver intuito dal titolo, sono PC, Xbox Series X, Xbox Series S e, naturalmente, PS5. Il motore grafico designato è il Northlight di Remedy. Numeri da tripla A e da capogiro: cosa sappiamo ...