C’è stato un incidente in un’azienda chimica a Gravellona Toce | in Piemonte | 3 persone sono ricoverate ma non sarebbero in gravi condizioni

Rolling Stone Italia

Ancora fossili In vista della COP27 il dibattito pubblico èinvaso da una montagna di dati che dicono tutti la stessa cosa: il mondo come lo conosciamo non reggerebbe un ulteriore aumento ...Si è ritirato Federer, Nadal e Djokovic non sono eterni: il tennis è pronto a fare a meno di loro 'Il tennis è semprecapace di rigenerarsi. Ricordo quando ha smesso Lever, poi Borg, poi ... Cosmo: «C’è una guerra culturale in corso, e non possiamo tirarci indietro»