Calciomercato.com

Commenta per primo Ilcontinua a tenere d'occhio Youri Tielemans , centrocampista del Leicester City , in scadenza di contratto a giugno 2023 . I Blaugrana lavorano per portarlo al Camp Nou a parametro zero, ma ...... progetto tornato d'attualità dopo l'incontro dei giorni scorsi dell'ad Reichart con la UEFA: 'Perché Real Madrid,e Juventus insistono Perché Florentino Perez è in costantesu ... Barcellona: pressing su Tielemans, ma l'Arsenal... | Mercato Il Barcellona è pronto ad alzare il pressing su un giovane del Las Palmas. Secondo quanto riporta AS, i blaugrana starebbero preparando l’offerta per Alberto Moreiro, 19 anni e nel mirino anche del ...Novità importanti su Jorginho, sprint a sorpresa per il centrocampista della Nazionale: offerta per gennaio Uno dei nomi che terrà banco di sicuro nelle prossime finestre di mercato è quello di Jorgin ...