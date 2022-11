Bacio tra Antonino e Oriana al GF Vip – Video

(Di venerdì 11 novembre 2022)- US Endemol Shine L’harem diSpinalbese continua ad arricchirsi. Dopo Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, l’ex di Belen Rodriguez ha infatti accolto nella sua “cerchia di conquiste” la venezuelanaMarzoli, con la quale, alle luci dell’alba, ha scambiato un primo. Il particolare momento è avvenuto intorno alle sette del mattino, quando i due stavano per andare a dormire dopo un’intera nottata passata a ridere e scherzare. Appena si sono ritrovati a letto, si sono un po’ stuzzicati, finché la Marzoli non ha dato “timidamente” la buonanotte a Spinalbese sfiorandogli una guancia. A quel punto, l’uomo si è sollevato e le ha dato un primostampo, sottolineando: “Così si dà la buonanotte“. Una “scenetta” che la ...

'Meravigliosa creatura, unlento, meravigliosa paura di averti accanto'. Cantava così Gianna Nannini nel lontano 1995, un'... diretti a Milano per assistere all'incontro di calcioInter e ...I due, ex marito e moglie, sembrano aver ritrovato l'amore e Diva e Donna ha pubblicato anche une dei momenti affettuosiloro avvenuti di recente. Di seguito il post Instagram del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. L'invasione russa in U ...Le tensioni di questi giorni tra Roma e Parigi sul caso dell'Ocean Viking rischiano di pesare anche sugli investimenti per lo spazio: il 22 novembre si terrà a Parigi il vertice ministeriale dell'ESA, ...