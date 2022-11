Il Sole 24 ORE

E' la sfida diche, attraverso il suo Chief Technologist Tye, assicura all'Adnkronos: "Considero la robotica non come una guerra tra macchine e uomini ma come un rapporto collaborativo ...Inoltre Tye, Chief TechnologistRobotics , ha mostrato come la robotica e le innovazioni tecnologiche abbiano creato in700 nuovi di tipi di posizioni lavorative che prima non ... Amazon, Brady: 'I robot non sostituiscono le persone ma le liberano da mansioni ripetitive' - Il Sole 24 ORE (Adnkronos) - (dall'inviata Silvia Mancinelli) - Robot sempre più efficienti, perfetti, capaci di riconoscere e selezionare i pacchi da imballare e spedire. Droni corrieri che trasformano ...We visted Amazon's BOS27 robotics facility to discuss the changing face of package sorting and last mile delivery.