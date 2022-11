Alessia Piperno a casa | il padre | “È forte | l’ho scoperto adesso”

(Di venerdì 11 novembre 2022)“è una ragazza”. Così, ai microfoni di OneMediaVideo, Alberto, ildi, intervistato fuori dalla libreria di famiglia a Roma. Questa mattina ha riaperto il negozio, ma la sua giornata non è cominciata come sempre, perché oggi, dopo quarantatre giorni di angoscia, la suaè tornata aL'articolo proviene da Inews24.it.

'Ha dormito nel lettone tra papà e mamma, è tornata piccola'. Finalmente sorride e dà sfogo a tutta la sua felicità Alberto, il papà di, la travel blogger rimasta nel carcere di Evin per 45 giorni. 'Mia figlia è forte e l'ho scoperto adesso. Non è stata toccata fisicamente ma è stata dura psicologicamente. ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma 11 novembre 2022 "Ha dormito nel lettone tra papà e mamma, è tornata piccola". Lo ha dichiarato il padre di, la travel blogger rientrata in Italia dopo aver passato un mese in prigione in Iran.Dopo l’ammissione (alterata) di aver venduto droni alla Russia, l’Iran ha continuato sulla strada della chiusura ...Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è stata rilasciata dalle autorità iraniane e si appresta a tornare in Italia ...