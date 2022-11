Zelensky | se Mosca fa saltare diga dichiara guerra al mondo

... inondando il territorio ucraino e prosciugando la centrale nucleare di Zaporizhzhia, significherà chesta "dichiarando guerra al mondo intero": lo ha affermato il presidente Volodymyr,...2022 - 11 - 10 13:10:53: sefa saltare diga di Kakhovka dichiara guerra al mondo Qualsiasi tentativo delle forze russe di far saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, inondando il ...«Una pagina nera nella storia dell’esercito russo»: così, un blogger militare russo citato da Reuters ha definito il ritiro di Mosca dalla città di Kherson su ...Qualsiasi tentativo delle forze russe di far saltare in aria la diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, inondando il territorio ucraino e prosciugando la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sign ...