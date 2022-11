Scuola | in Italia è record di giorni passati in classe ma il rendimento è tra i più bassi d' Europa

... un confronto internazionale, coordinata da Paolo Fiori Nastro (psichiatra e coordinatore didattico delladi psicoterapia dinamica Bios Psychè) e Annelore Homberg (psichiatra e psicoterapeuta, ...Invece di andare a, quattro ragazzini di 15 e 17 anni, sono andati nel parco del paese, a Campodarsego, provincia di Padova , e hanno iniziato a bere in maneria smodata fino ad ubriacarsi. Non è ancora ...Il treno del Pnrr che dovrebbe moltiplicare palestre e strutture sportive nelle scuole viaggia già con sei mesi di ritardo. E siamo solo all’inizio. Il suo viaggio è stato travolto da una valanga di c ...Torna oggi, giorno di San Martino, la tradizionale passeggiata con le lanterne in Città Alta, a cura della Scuola Svizzera Bergamo. Una realtà fortemente radicata sul territorio – è la più antica dell ...