Salerno | consegnati i lavori per la strada che collega Polla a Sant’Arsenio

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Provincia diconsegna idi adeguamento della segnaleticale nel tratto della SR ex SS 426 ricadente fra il Comune die il Comune di, per un importo netto di euro 114.078,99. “L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – viene consegnato presumibilmente lunedì 14 novembre e prevede la sistemazione della segnaletica fra– San Pietro – Inn. SS 166 per San Rufo. Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità”. L'articolo ...

