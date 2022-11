Rubano FI capogruppo alla Camera in commissione finanze | “Onorato e responsabilizzato”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio il presidente del gruppo Alessandro Cattaneo e i colleghi azzurri con i quali condivido gli scranni delladi Montecitorio per la nomina a. Un incarico che mi onora e responsabilizza ancora di più. Lo svolgerò con dedizione e impegno, nella consapevolezza di guidare un’ottima squadra di deputati, determinati nel contribuire con coerenza e spirito costruttivo al governo del Paese”. Così in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Maria. “La nomina del nostro deputato Francesco Mariaindimostra, ancora una volta, la capacità del partito campano di svolgere un ruolo importante nei processi di crescita e di sviluppo del territorio ...

