Pensioni rivalutate dal 1° gennaio | ecco gli aumenti in arrivo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Dal 2023 scatterannorecord, o quasi, degli assegni per effetto del meccanismo di indicizzazione ai prezzi al consumo nel 2022. L’importo di una pensione al minimo salirà di 38 euro netti al mese, quella da mille euro lordi di 52 euro netti e un trattamento da 4mila euro mensili crescerà di altri 150 euro netti

Una rivalutazione record delle. Effetto - prosegue Il Sole 24 Ore - del decreto ministeriale firmato dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti , con cui gli assegni verranno ...Lo schema di indicizzazione Anche nel 2023 lo schema per l'indicizzazione dellesarà quello adottato quest'anno. L'adeguamento sarà pieno (100%) per gli assegni che arrivano a 4 volte al ...Ecco gli aumenti previsti per l'deguamento delle pensioni all'inflazione da gennaio 2023 fissato al + 7,3% . Firmato il decreto dal Ministro delle Finanze Giorgetti ...Il 1° gennaio 2023 scatterà la rivalutazione delle pensioni: il provvedimento prevede un adeguamento che ammonta a 7,3%.