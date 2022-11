L' occhio umano è un computer se guarda di sfuggita - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Lo studio congiunto tra Cnr e Università di Firenze, pubblicato su Nature Communications, rivela che la visione periferica dell'segue le regole proprie del funzionamento di un ...Ritratti completamente regolari e simmetrici, con volti che risultavano automaticamente innaturali all'. Un modo per sfatare il mito della simmetria come misura di bellezza totale e ... L’occhio umano è un computer se guarda di sfuggita Gobbo, col cervello piccolo, le mani ad artiglio e con tre palpebre per occhio: sarebbe questo l’aspetto dell’uomo tra mille anni secondo una ricerca commissionata dalla compagnia ...(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Nella notte di Clerville una figura si muove furtiva, il suo coltello brilla nel buio, lanciato con precisione implacabile contro un bersaglio umano, i diamanti ... del ...