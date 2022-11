Licenziata da Conad per un post su Facebook | vince la causa perché “È diritto di critica”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) Bergamo. Una lavoratrice di Bergamoanche il secondo round contro: anche la corte d’appello di Brescia, infatti, ha rigettato le richieste di MGS, che gestisce l’insegnaa Curno, e che aveva licenziato Elvira Zanchi per una serie disuritenuti denigratori dell’immagine aziendale. I giudici, invece, e per la seconda volta, hanno ritenuto Zanchi, delegata sindacale per Fisascat Cisl, avessedi esporre le proprie idee proprio in virtù della sua carica. Così, anche nel secondo grado di giudizio, viene confermato il provvedimento del tribunale di Bergamo con cui la dipendente è stata reintegrata nelo di lavoro a seguito del licenziamento illegittimo, così come il risarcimento deciso dal giudice di primo grado. “È la seconda ...