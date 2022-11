Lega B e IFAD insieme in campo per sconfiggere fame e povertà

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nella prossima giornata di campionato, la Serie BKT scende incon diverse iniziative per sostenere il Fondo Internazionale per lo sviluppo agricolo (), agenzia specializzata dell’ONU con sede mondiale a Roma, nel suo mandato di ridurre la, aumentare la sicurezza alimentare, migliorare la qualità dell’alimentazione e rafforzare la capacità di resilienza delle comunità delle aree rurali dei paesi in via di sviluppo. La collaborazione condimostra ancora una volta la politica di attenzione verso tematiche di carattere benefico, territoriale e di tutela della salute dellaSerie B. L’è l’unica organizzazione mondiale che si dedica a trasformare l’agricoltura, l’economia rurale e i sistemi alimentari attraverso investimenti pubblici e privati, promuovendo ...

