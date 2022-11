Iran | rilasciata Alessia Piperno La blogger arrestata a Teheran sarà presto in Italia

Alessia Piperno è libera. Giovedì 10 novembre il governo italiano ha annunciato che le autorità iraniane hanno liberato l'italiana che era ..."Dopo un intenso lavoro diplomatico oggi Alessia Piperno è statadalle autorità iraniane ... Pochi giorni prima, il 16 del mese, erano cominciate in- dove la giovane italiana si trovava ...La travel blogger era detenuta nel carcere di Evin a Teheran dallo scorso 28 settembre. È stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Nonostante le repressione delle autorità, ...Alessia Piperno, la ragazza italiana imprigionata in un carcere in Iran dal 28 settembre è stata rilasciata e tornerà presto a casa. Lo ha annunciato Palazzo Chigi, come ...