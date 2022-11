Iran | arrestata una giornalista tv accusata di essere una spia | «Invitava i giovani a ribellarsi»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le forze dell’ordineiane hanno arrestato oggi, 10 novembre, Elham Afkari, una dipendente di una televisione d’opposizione in lingua persiana con sede a Londra, laInternational, già considerata dal regimeiano come un media terrorista. Secondo l’agenzia stampa del Paese Fars, ripresa da Reuters, la donna,diuna, è stata fermata poiché stava cercando di lasciare l’. La donna sarebbe stata raggiunta dalle autoritàiane nella città meridionale di Shiraz, da cui proviene. «Recentemente, la– così Fars si riferisce alla donna – ha condotto numerose attività per diffamare la Repubblica Islamica, invitando ie fomentando il terrore della ...

Alessia Piperno, travel blogger romana in Iran, è stata finalmente rilasciata dopo ben quaranta giorni di detenzione. A confermare ulteriormente la notizia trapelata in queste ultime ore è stata la premier Giorgia Meloni. La travel blogger era detenuta nel carcere di Evin a Teheran dallo scorso 28 settembre.