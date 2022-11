Il Fatto Quotidiano

Fuoco acceso in casa: famiglia intossicata dalle esalazioni di monossido di carbonio.monossido di carbonio Vigili del fuoco, ambulanze sono arrivati sul posto, presso una casa di via Pascoli, nella serata di martedì e provvidenziale è stato il loro intervento. Una ...Entrambi sarebbero statimonossido di carbonio e l'esalazione fatale sarebbe partita ancora una volta da una caldaia killer, sicuramente difettosa. Sì, si può morire ancora in questo ... Intossicati dal monossido, scambio di identità: morto il 24enne. I genitori scoprono la verità in ospedale La causa del decesso: un’intossicazione da monossido di carbonio, ma la colpa non è dei ragazzi A quanto risulta Pietro e Francesco erano presso un residence di Milano da 6 giorni, ottenuto in convenz ...Tragedia sfiorata in Corso Canalchiaro dove ieri sera un’intera famiglia composta da sei persone è stata portata in ospedale per inalazione di monossido di carbonio.