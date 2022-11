HIGHLIGHTS Verona-Juventus 0-1 | quinto sigillo consecutivo per Allegri

(Di giovedì 10 novembre 2022) Al termine di una gara combattuta, in cui ilnon ha affatto sfigurato, la Juve ottiene altri tre punti grazie al gol di Moise Kean E sono cinque. La… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Juve 0 - 1 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - CominciataJuve. 2 Occasione ...... in attesa di- Juventus. La salvezza dista ora quattro punti ma sembra già un miraggio. A breve glidei tre match. FIORENTINA - SALERNITANA 2 - 1: 15 Bonaventura (F), 55 Dia (S), ...Guarda gli highlights completi di Verona-Juventus, incontro valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A ...Al Bentegodi, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Bentegodi, Verona e Juve si affrontano nel match vali ...