Glutatione | ti presentiamo il numero 1 degli antiossidanti

(Di giovedì 10 novembre 2022) Forse non l’avrai ancora sentito nominare ma il, o GSH, è un tripeptide, costituito da tre aminoacidi, la glicina, la cisteina e l’acido glutammico, ed è il più potente antiossidante presente nell’organismo umano. Ilè normalmente prodotto dalle cellule del nostro corpo ma può capitare che la richiesta da parte dell’organismo sia superiore alla sua produzione. Questo per farti capire che la carenza diè correlata ad una ridotta funzione immunitaria e ad una maggiore suscettibilità agli xenobiotici e aglie, di conseguenza, una maggiore predisposizione a varie patologie. Inoltre, in determinate condizioni come l’esposizione continua a sostanze tossiche, utilizzo prolungato di farmaci, abuso di alcol e presenza di malattie croniche, i livelli endogeni di ...