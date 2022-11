Gf Vip | Antonella Fiordelisi plagiata dal padre | «Userà Edoardo finché gli servirà» Parla l’ex Francesco Chiofalo

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 10 novembre 2022) È la protagonista indiscussa del Gf Vip, ma anche la più chiacchierata. Stiamondo di, finita sotto i riflettori per la sua relazione conDonnamaria e ora al centro di una serie di indiscrezioni che la vedrebbero «dal» che desiderebebbe per lei un uomo famoso e con dei «titoli». A rivelarlo èfidanato della gieffinache ha raccontato una serie di retroscena sulla schermitrice. Gf Vip,dal: «gli» «Noi non eravamo in crisi, stavamo bene insieme – spiega a Fanpage ...