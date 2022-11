F1 | Carlos Sainz | “Puntiamo al segno posto nel Mondiale La macchina non mi si addiceva”

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022)ha parlato durante la conferenza stampa della vigilia, con cui si è aperto il fine settimane riservato al GP del Brasile 2022, tappa delF1 che va in scena sul circuito di San Paolo. Il pilota della Ferrari è tornato sul deludente weekend del Messico e si è proiettato verso il futuro: “Crediamo che il Messico possa essere stata una gara anomala. Normalmente non siamo così lontani sul passo sull’asciutto. Si può supporre che non abbiamo azzeccato tutto in Messico. Non so se sia una questione di motore, bilanciamento o altro, sicuramente c’è del lavoro da fare. Ora però concentriamoci sul Brasile e su Abu Dhabi, che sono due gare molto importanti per la fine della stagione. Vogliamo ritrovare il passo e lottare per il podio con Red Bull e Mercedes. Io spero di continuare ad avere dei weekend puliti per poter ...