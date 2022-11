“Eccola | l’abbiamo beccata” Ginevra Lamborghini | smascherata dopo il GF Vip

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il fidanzato diè stato motivo di grande discussione all’interno del GF Vip 7. La concorrente e sorella di Elettraè entrata nella casa più spiata d’Italia e fin da subito ha intrecciato un bel rapporto con Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Masole due settimane di permanenza, a causa delle frasi choc su Marco Bellavia, la vippona è stata squalificata dal gioco. Per lei, però, Alfonso Signorini ha riservato un trattamento speciale. A differenza degli squalificati delle scorse edizioni,è presente in studio. Leggi anche: “Ora lo posso dire”., al GF Vip la confessione sulla sorella Elettra Il fidanzato di...

Affaritaliani.it

Pesticidi nei biscotti, lo studio de Il Salvagente'allarme pesticidi nei biscotti non è di per sè una notizia nuova: in questo articolo pubblicato qualche giorno fagià trattato'argomento, segnalando una ricerca effettuata da Il Salvagente . La rivista ha infatti da poco effettuato un'analisi, scoprendo molti prodotti di (note) marche, private label e ...PIETRASANTA -su strada, per un test impegnativo in Toscana, da Firenze ...'all - wheel - drive è la nostra specialità e su ... grazie ai due motori eletttrici sui due assi,raggiunto ... Pesticidi nei biscotti: la marca che ne contiene di più Eccola. Lo studio