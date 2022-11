Wired Italia

Di Silvia Mendola e Livia Castiglioni erano le intense voci narranti che si sono alternate nella lettura di brani di, classico testo horror diStoker, e la scelta (obbligata dai noti ...Alla figura storica di Vlad III, vissuto nel XV secolo, si è ispiratoStoker per il suo romanzo. Carlo e la Transilvania Re Carlo ha sempre amato la terra di: in passato si è ... Dracula di Bram Stoker: i trent'anni di un amore impossibile Il film evoca quindi le pellicole che hanno come tema quello del vampirismo, da Dracula di Bram Stoker alla recente serie tv Interview with the Vampire, tratta dal romanzo di Anne Rice (leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...