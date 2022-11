Dolore alla gola | per i medici non è nulla ma era stata perforata da un seme di mango

Io Donna

In quel buio improvviso la realtà di Matilde conosce anche ildi rimanere in silenzio. Quel ... " Proviamoci " le hanno detto, anche quando, oltrevista, ad abbandonarla è stato anche l'...Una lunga odissea tra ospedaliricerca di cure. Questa è la storia di Paolo andato al pronto soccorso per problemi respiratori ... Dopo poco sento unlancinante al braccio. Il trasbordo da un ... Dolore alla mandibola, bruxismo e disturbi temporo-mandibolari: cosa sono e come risolverli Mangia dei sottaceti e si sente male. Una donna ha iniziato ad accusare una forte irritazione alla gola e difficoltà a deglutire, un fastidio che diventava sempre più grande al punto ...Ragazza solare, sempre sorridente, sabato scorso aveva coronato il suo sogno d'amore con le nozze in Comune a Vallefoglia assieme al suo Alessandro. L'inizio di un felice percorso che si è tragicament ...