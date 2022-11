Conte | Meloni e Crosetto vengano in Parlamento per riferire su invio armi in Ucraina

Il Fatto Quotidiano

... eventuale, invio di armi", le parole dialla Camera. / WebTv Camera... " Alle ultime elezioni ho votato per Giorgia. È stata la prima volta, in passato avevo votato per Forza Italia. Questi ministri molto meglio del governo del governo1 e 2, lì c'erano ... Conte: “Manovra governo Meloni è in continuità con l’atteggiamento iper prudente… (Agenzia Vista) Roma, 10 novembre 2022 'Chiediamo che il Governo illustri in Parlamento l'indirizzo politico sotteso alla strategia ..."Alle ultime elezioni ho votato per Giorgia Meloni. È stata la prima volta, in passato avevo votato per Forza Italia. Questi ministri molto meglio del governo del governo Conte 1 e 2, lì c'erano degli ...